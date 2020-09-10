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Разработчик месторождения Сухой лог «пропишется» в Иркутской области

Главная Экономика
Иркутск
12:54 10 Сентября 2020
золото, регистрация, компания
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «СЛ Золото» перерегистрируется в Иркутской области. Об этом было объявлено после подписания дополнительного соглашения между правительством региона и ПАО «Полюс».

ООО «СЛ Золото» является дочерней компанией «Полюса». Она занимается разработкой месторождения Сухой лог в Бодайбинском районе Иркутской области. В настоящее время компания зарегистрирована в Красноярске. Процедуру перерегистрации предполагается завершить до конца этого года.

По данным официального портала правительства Иркутской области, «Полюс» включится в модернизацию транспортной инфраструктуры Бодайбинского района. В настоящее время более 300 км дорог регионального значения требуют приведения в нормативное состояние.

Фото: официальный портал Иркутской области

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