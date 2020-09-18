Площадь иркутского Академгородка перейдет муниципалитету

Центральная площадь иркутского Академгородка перейдет в муниципальную собственность. Решение об этом приняла межведомственная рабочая группа, созданная для решения имущественных и социально-экономических вопросов Академгородка.

О достигнутой договоренности сообщила пресс-служба мэрии. По ее данным, земельные участки на площади и вдоль проезда к ул. Мелентьева в настоящее время находятся в федеральной собственности. Право их бессрочной аренды закреплено за Иркутским научным центром СО РАН. В настоящее время там работают объекты нестационарной торговли.

«Передача данных земельных участков из федеральной собственности в муниципальную позволит представителям малого бизнеса узаконить свои торговые точки. После этого будут проведены торги, победители которых получат право на аренду земли для размещения торговых павильонов в соответствии с действующим законодательством и муниципальными нормативными актами», – рассказал официальному порталу Иркутска начальник департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом Иван Фоминых.

Межведомственная рабочая группа была создана мэром Русланом Болотовым. В нее вошли представители администрации Иркутска, СО РАН и территориального управления Росимущества.

Как писали Sibnovosti.ru, осенью прошлого года тогда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче коммунальных сетей томского Академгородка муниципальным властям.

Фото: официальный портал Иркутска