На Колыме создают современный туристический комплекс

На необитаемом острове Завьялова, что расположен в Охотском море на расстоянии 58 километров от Магадана, уже несколько лет продолжается обустройство современного туристического комплекса. Масштабный проект предусматривает строительство турбазы, нескольких причалов, пунктов питания для туристов и других объектов, сообщает «Общественное телевидение России».

На территории комплекса для расселения путешественников будет доступно почти два десятка отдельно стоящих домов, сообщил представитель инвестора проекта Игорь Донцов.

«Также в комплексе будет баня, зона ресепшена, игровые зоны, зоны барбекю. И все это будет сделано с хорошим видом на море, на горы. Все это будет сделано с рыбалкой и хорошим видом», - отметил он.

Привлечь туристов на остров власти и инвесторы рассчитывают не только комфортной инфраструктурой и разнообразным досугом, но и нетронутой человеком природой, а также редкими животными, например мускусными быками и снежными баранами.