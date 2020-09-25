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На Колыме создают современный туристический комплекс

Главная Экономика
Иркутск
12:08 25 Сентября 2020
бизнес, магадан, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
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На необитаемом острове Завьялова, что расположен в Охотском море на расстоянии 58 километров от Магадана, уже несколько лет продолжается обустройство современного туристического комплекса. Масштабный проект предусматривает строительство турбазы, нескольких причалов, пунктов питания для туристов и других объектов, сообщает «Общественное телевидение России».

На территории комплекса для расселения путешественников будет доступно почти два десятка отдельно стоящих домов, сообщил представитель инвестора проекта Игорь Донцов.

«Также в комплексе будет баня, зона ресепшена, игровые зоны, зоны барбекю. И все это будет сделано с хорошим видом на море, на горы. Все это будет сделано с рыбалкой и хорошим видом», - отметил он.

Привлечь туристов на остров власти и инвесторы рассчитывают не только комфортной инфраструктурой и разнообразным досугом, но и нетронутой человеком природой, а также редкими животными, например мускусными быками и снежными баранами.

 

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