Основная часть контрабандного леса из Иркутской области идет в Китай – СК

Основная часть контрабандного леса из Иркутской области идет в Китай, сообщил РИА Новости и.о. руководителя следственного управления СК РФ по региону Дмитрий Вастьянов.

«За последние пять лет нами возбуждено более 50 уголовных дел, люди привлечены к ответственности именно за незаконное возмещение НДС. И большинство из них связано именно с отправкой древесины за границу. Ущерб там составил порядка 250 млн рублей», - отметил Вастьянов.

«Конечно, это в основном Китай, у них наш лес крайне востребован», - добавил он.

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