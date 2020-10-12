12 октября
Иркутск
погода -3 °C
77.03
 
€ 90.72
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

До иркутской райцентра Мама построят автодорогу

Главная Экономика
Иркутск
12:52 12 Октября 2020
дорога, строительство, район
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В следующем году в Иркутской области начнется разработка проектной документации на участок автодороги Бодайбо – Мама. Строительство призвано значительно облегчить сообщение между двумя населенными пунктами.

Перспективы проекта обсудили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Мамско-Чуйского района региона Александр Морозов. Речь идет об участке протяженностью 16 км.

«В зимнее время движение осуществляется с помощью ледовой переправы, летом – на пароме. Во время ледохода и ледостава единственная возможность добраться до административного центра – авиация», - говорится в сообщении официального портала Иркутской области.

Мама на месте впадения одноименной реки в Витим является административным центром Мамско-Чуйского района. Население поселка, основанного в свое время для добычи слюды, в настоящее время составляет 2,8 тыс. человек.

Фото: официальный портал Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Основная часть контрабандного леса из Иркутской области идет в Китай – СК

Основная часть контрабандного леса из Иркутской области идет в Китай – СК

7 Октября 2020 г.
За последние пять лет возбуждено более 50 уголовных дел
Новости Иркутска: На Колыме создают современный туристический комплекс

На Колыме создают современный туристический комплекс

25 Сентября 2020 г.
Масштабный проект предусматривает строительство турбазы, нескольких причалов, пунктов питания для туристов и других объектов
Новости Иркутска: Площадь иркутского Академгородка перейдет муниципалитету

Площадь иркутского Академгородка перейдет муниципалитету

18 Сентября 2020 г.
После этого будут объявлены торги на право размещения павильонов
Новости Иркутска: Горсовет Улан-Удэ согласился поднять тарифы на общественном транспорте

Горсовет Улан-Удэ согласился поднять тарифы на общественном транспорте

17 Сентября 2020 г.
Они вступят в силу 25 сентября
Новости Иркутска: Разработчик месторождения Сухой лог «пропишется» в Иркутской области

Разработчик месторождения Сухой лог «пропишется» в Иркутской области

10 Сентября 2020 г.
Правительство региона и ПАО «Полюс» подписали допсоглашение о сотрудничестве
Новости Иркутска: В Улан-Удэ подготовлен проект решения о повышении тарифов на транспорте

В Улан-Удэ подготовлен проект решения о повышении тарифов на транспорте

9 Сентября 2020 г.
Началось его обсуждение в горсовете
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Осужденный за особо тяжкое преступление сбежал из иркутской колонии

Осужденный за особо тяжкое преступление сбежал из иркутской колонии

12 Октября 2020 г.
Его отсутствие обнаружили во время вечерней проверки
Новости Иркутска: На федеральной трассе «Байкал» ограничили движение из-за снегопада

На федеральной трассе «Байкал» ограничили движение из-за снегопада

9 Октября 2020 г.
В Иркутской области в пятницу ожидается усиление ветра до 16-21 м/с и мокрый снег.
Новости Иркутска: В Благовещенске открылся благотворительный магазин

В Благовещенске открылся благотворительный магазин

11 Октября 2020 г.
В магазин люди приносят одежду, обувь и другие вещи, в том числе и новые.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru