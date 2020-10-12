До иркутской райцентра Мама построят автодорогу

В следующем году в Иркутской области начнется разработка проектной документации на участок автодороги Бодайбо – Мама. Строительство призвано значительно облегчить сообщение между двумя населенными пунктами.

Перспективы проекта обсудили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Мамско-Чуйского района региона Александр Морозов. Речь идет об участке протяженностью 16 км.

«В зимнее время движение осуществляется с помощью ледовой переправы, летом – на пароме. Во время ледохода и ледостава единственная возможность добраться до административного центра – авиация», - говорится в сообщении официального портала Иркутской области.

Мама на месте впадения одноименной реки в Витим является административным центром Мамско-Чуйского района. Население поселка, основанного в свое время для добычи слюды, в настоящее время составляет 2,8 тыс. человек.

Фото: официальный портал Иркутской области