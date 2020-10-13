ТОСЭР «Бурятия» расширила границы

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР) «Бурятия» значительно расширила свою площадь. Границы определены новым постановлением российского правительства.

Постановление кабмина от 9 октября вносит коррективы в другое постановление – от 14 июня 2019 года, которым создавалась ТОСЭР. Если раньше в состав «Бурятии» входили только Кабанский и Кяхтинский районы республики, то теперь к ним добавились Улан-Удэ и еще три района (Бичурский, Окинский и Прибайкальский). Кроме того, значительно расширен перечень видов деятельности, которыми можно заниматься в ТОСЭР.

«Ожидается, что благодаря расширению списка разрешённых видов деятельности будет создано 440 рабочих мест, а объем частных инвестиций в новые проекты составит порядка 1,46 млрд руб.», - говорится в сообщении федерального правительства.

В министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики отметили, что в границы ТОСЭР вошел проект по строительству и эксплуатации Центра позитронно-эмиссионной ядерной медицины мощностью 5,5 тыс. исследований в год, инициатором которого выступило ООО «Центр Ядерной медицины Улан-Удэ». Объем инвестиций составит 651,3 млн руб.

«Планируется не только обслуживание населения республики, но и развитие медицинского туризма и обслуживание пациентов из соседних регионов России и Монголии», - привел сайт ведомства комментарий директора ООО «Управляющая компания ТОР «Бурятия» (дочернее общество АО «Корпорация развития Дальнего Востока») Тимур Будаев.

В сентябре этого года решением правительства были расширены и границы ТОСЭР «Забайкалье» в соседнем с Бурятией регионе.

Фото: официальный портал Республики Бурятия