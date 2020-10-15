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Генпрокуратура проверит реализацию программы «дальневосточный гектар»

Главная Экономика
Иркутск
14:24 15 Октября 2020
восток, программа, земля, дальний, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
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Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить выполнение программы «дальневосточный гектар». Такое поручение он дал по итогам приемов граждан в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске.

«Это известная проблема, когда участки предоставляются без создания необходимой инфраструктуры», - сказал он и поручил в двухнедельный срок провести проверку и установить, как выполняется госпрограмма, куда идут деньги.

Подача заявлений на «дальневосточный гектар» началась в июне 2016. Сначала такое право получили жители Дальнего Востока, затем все граждане России. По существующим правилам оформить собственность или долгосрочную аренду на землю можно не ранее, чем через 4,5 года.

После вступления в силу подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Постановления об установлении критериев использования земельных участков, предоставленных гражданам по программе «дальневосточный гектар», участники программы получили возможность досрочно оформить полученную землю в собственность. Отныне требования для жилого дома в целях досрочной передачи участка в собственность – его общая площадь должна быть не менее 24 кв.м.

За время реализации программы, по данным на 15 октября 2020 года, всего было выделено 85 745 участков.

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