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Бурятия получит миллиарды на ликвидацию третьей смены в школах

Главная Экономика
Иркутск
19:50 15 Октября 2020
школы, правительство, смена
Автор: Sibnovosti.ru
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Республика Бурятия вошла в число регионов, которые получат дополнительные средства на ликвидацию третьей смены в школах. Всего таких субъектов федерации четыре.

Их назвал премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая сегодня заседание правительства. Говоря о предстоящем финансировании, он сослался на слова президента о необходимости ликвидации третьей смены в школах.

«Это Бурятия, Дагестан и Чечня – там дети до сих пор учатся в три смены, а также Ингушетия, где третья смена уже ликвидирована, но потребность в дополнительных местах довольна высока», - уточнил председатель правительства.

По его словам, четыре региона до конца будущего года получат в общей сложности почти 12 млрд руб.

Летом 2018 года глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал о том, что в третью смену в регионе обучается 1,3 тыс. школьников. Тогда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам встречи с руководителем региона давал поручение правительству РФ о ликвидации «в кратчайшие сроки» третьей смены в школах Бурятии.

Фото: сайт правительства РФ

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