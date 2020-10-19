На бурятском берегу Байкала построят пятизвездочный отель

В селе Сухая на Байкале будет построен пятизвездочный отель. Он разместится на территории туристического комплекса «Сагаан Морин» в Кабанском районе Республики Бурятия.

Закладка камня на месте будущей гостиницы на 200 номеров состоялась в минувшие выходные в туристско-рекреационном кластере «Подлеморье». В церемонии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Здание из пяти основных этажей будет представлять собой многофункциональный комплекс, состоящий из пяти самостоятельных блоков. В генеральном плане проекта предусмотрено комплексное благоустройство зон отдыха: пешеходный бульвар с фонтанами, площадкой отдыха с ресторанными верандами, павильонами сувениров и возможностью проведения в этом месте праздничных театрализованных мероприятий», - говорится о проекте на официальном портале Республики Бурятия.

По данным республиканских властей, отель будет строиться в формате государственно-частного партнерства. Объем инвестиций и предполагаемые сроки строительства в сообщении не указываются.

Фото: официальный портал Республики Бурятия