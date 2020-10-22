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В иркутском заксобрании недовольны темпом строительных работ в зоне паводка

Главная Экономика
Иркутск
12:53 22 Октября 2020
строительство, паводок, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
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Работы по восстановлению объектов, пострадавших от прошлогоднего наводнения в Иркутской области, отстают от графика. Это признал замминистра, осуществляющий полномочия министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Максим Лобанов.

Чиновник выступил на сессии законодательного собрания региона. По его данным, всего необходимо восстановить более 200 объектов. К настоящему времени завершены 116 из них. 56 объектов остаются в работе, а проектирование девяти еще не началось.

Кроме того, в зоне затопления должно быть построено 841 жилое помещение. Полностью готовы 137, до конца года будут сданы 643, еще 61 - к 1 июля 2021 года.

«Среди основных причин отставания от плана работ Максим Лобанов назвал нехватку рабочей силы и задержку поступления оборудования из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса», - отметил сайт областного парламента.

Депутаты почитали необходимым принять меры для ускорения строительных работ. Так, по мнению вице-спикера заксобрания Ольги Носенко, надо создавать привлекательные условия для работы местных специалистов.

На этой неделе правительство Иркутской области объявило о том, что в регионе может быть открыт филиал Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций (Москва).

Фото: официальный сайт мэрии Тулуна

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