В Бурятии появится спортзал в виде юрты

В селе Сотниково Иволгинского района Республики Бурятия построят спортивный зал в виде традиционной бурятской юрты. Стоимость проекта составляет 36,5 млн руб.

Общая площадь здания составляет 800 кв. м. В ней разместятся спортивный зал, рассчитанный на два борцовских ковра диаметром 7 м, и тренажерный зал. Трибуны смогут вместить несколько десятков человек.

По данным официального портала региона, проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Инвестором строительства выступило ООО «ТрансУголь».

Село Сотниково расположено в 4 км от микрорайона Заречный республиканской столицы. Как писали Sibnovosti.ru, к декабрю 2021 года в Улан-Удэ планируется построить центр единоборств.

Фото: официальный портал Республики Бурятия