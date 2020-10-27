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В Бурятии появится спортзал в виде юрты

Главная Экономика
Иркутск
15:06 27 Октября 2020
проект, спорт, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В селе Сотниково Иволгинского района Республики Бурятия построят спортивный зал в виде традиционной бурятской юрты. Стоимость проекта составляет 36,5 млн руб.

Общая площадь здания составляет 800 кв. м. В ней разместятся спортивный зал, рассчитанный на два борцовских ковра диаметром 7 м, и тренажерный зал. Трибуны смогут вместить несколько десятков человек.

По данным официального портала региона, проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Инвестором строительства выступило ООО «ТрансУголь».

Село Сотниково расположено в 4 км от микрорайона Заречный республиканской столицы. Как писали Sibnovosti.ru, к декабрю 2021 года в Улан-Удэ планируется построить центр единоборств.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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