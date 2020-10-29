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В Бурятии запланировали «Байкал-Эрмитаж»

Главная Экономика
Иркутск
15:10 29 Октября 2020
туризм, инвестиции, байкал
Автор: Sibnovosti.ru
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Инвесторы из Санкт-Петербурга намерены построить крупный туристический комплекс на восточном берегу Байкала. О проекте сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Руководитель региона принял участие в совместной с Ростуризмом и коллегами из Дальневосточного федерального округа пресс-конференции «Создание доступного турпродукта по России в синергии бизнеса и власти».   

«На совещании с представителями особой экономической зоны «Байкальская гавань» инвесторы из Санкт-Петербурга представил проект «Байкал-Эрмитаж». Они намерены зайти в качестве инвесторов в особую экономическую зону со строительством большого туристического комплекса. Цена проекта составляет порядка 19 млрд руб.», - процитировал Алексея Цыденова официальный портал Бурятии.

Как писали Sibnovosti.ru, в середине октября в селе Сухая на Байкале (Кабанский район Бурятии) был заложен камень на месте строительства пятизвездочного отеля на 200 номеров. Он разместится на территории туристического комплекса «Сагаан Морин».

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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