Банк «Открытие» кредитует строительство Центра ядерной медицины в Бурятии

Банк «Открытие» будет кредитовать строительство Центра ядерной медицины в Улан-Удэ, которое ведется на условиях концессионного соглашения. Об этом говорится в документе, подписанном банком, Республикой Бурятия и ООО ЦЯМУ.

По данным Банка «Открытие», срок кредитования составит 13 лет. Объем кредитной линии в его сообщении не указывается. Но отмечается, что общая стоимость проекта составляет 1 млрд руб. Центр планируется сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года.

«Участие банка позволит обеспечить бесперебойное финансирование проекта и введение объекта в эксплуатацию в установленные сроки. На текущий момент идут конструктивные работы, заказано технологическое оборудование…», - прокомментировал заключение соглашения гендиректор ЦЯМУ Сергей Новиков.

Как писали Sibnovosti.ru, строительство центра стартовало в начале этого года. Тогда сообщалось о том, что концессионер – ООО ЦЯМУ – вложит около 600 млн руб. Запуск объекта позволит проводить более 7 тыс. ПЭТ/КТ исследований в год.

Фото: официальный портал Республики Бурятия