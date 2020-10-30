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Иркутской области выделили еще 1,3 млрд рублей на жилищное строительство

Главная Экономика
Иркутск
13:19 30 Октября 2020
паводок, строительство, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Федеральный центр посчитал необходимым выделить Иркутской области еще 1,3 млрд руб. на восстановление и строительство жилья после прошлогоднего паводка. Эти средства направят  из резервного фонда российского правительства.

О новом транше сообщил официальный портал Иркутской области. По его данным, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как уточнили в пресс-службе иркутского правительства, в 2019 году на эти цели было направлено более 14 млрд руб. В феврале 2020 года федеральный резервный фонд выделил еще 3 млрд руб. Областной бюджет в прошлом году направил на восстановление и строительство жилья на пострадавших территориях 721,6 млн руб. План на этот год – 1,19 млрд руб.

Согласно официальным данным, в результате наводнения летом 2019 года в Иркутской области было признано непригодными для жилья 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капремонту.

На этой неделе вице-спикер регионального заксобрания Ольга Носенко призвала правительство Иркутской области разработать региональную программу по привлечению местных рабочих кадров в различные отрасли экономики. В том числе, в строительство. По ее словам, из-за закрытия границ некоторые подрядчики, которые восстанавливают инфраструктуру после прошлогодних паводков, испытывают дефицит рабочей силы и срывают сроки сдачи объектов.

Фото: официальный сайт мэрии Тулуна

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