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Подрядчик сорвал график благоустройства площади в Братске

Главная Экономика
Иркутск
13:32 3 Ноября 2020
благоустройство, площадь, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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Подрядчик благоустройства площади Дворца искусств в иркутском городе Братске не смог вовремя сдать объект. Работы на нем ведет ООО «Интех».

Они должны были быть завершены 2 ноября. В ходе состоявшейся в этот день выездной проверки с участием представителей городских властей, датой окончания благоустройства был названо уже 23 ноября.

Как сообщил председатель муниципального комитета по градостроительству Андрей Бакшеев, к этому дню предстоит уложить 325 кв. м гранитной плитки и 300 кв. м брусчатки. Кроме того, необходимо завершить монтаж фонтана, установить опоры освещения и скамейки.

«К подрядчику с завтрашнего дня (с 3 ноября – Sibnovosti.ru) будут применены штрафные санкции. Надеемся, что в будущем этот подрядчик не будет участвовать в благоустройстве таких масштабных объектов», - привел официальный сайт мэрии Братска мнение спикера городской думы Ларисы Павловой.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2021 году в Братске запланировано благоустройство сквера Первостроителей.

Фото: официальный сайт мэрии Братска

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