ППО перевезет уголь «Востсибугля» на 25,5 млрд рублей

«Востсибуголь» заключил новый договор на перевозку угля для ТЭЦ «Иркутскэнерго» с ООО «Первый промышленный оператор» (ППО). Контракт рассчитан на 2021-2025 годы.

О контракте сообщило информагентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сайт госзакупок. По его данным, договор предусматривает поставку в общей сложности 47,5 млн т угля. Стоимость контракта составляет 25,5 млрд руб.

Как уточнило информагентство, «Первый промышленный оператор» являлся перевозчиком угля «Востсибугля» в 2019 и 2020 годах. Стоимость контракта на этот год составляет 4,53 млрд руб.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области