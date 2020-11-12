Иркутский областной бюджет принят с дефицитом в 14 млрд рублей

Законодательное собрание Иркутской области приняло в первом чтении проект бюджета региона на 2021 год. Его дефицит утвержден в размере почти 14 млрд руб. – это 10% от уровня собственных доходов.

Проект закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» парламент региона принял вчера. В следующем году доходы запланированы в объеме 166,66 млрд руб., расходы – 180,65 млрд руб. Как отметила министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова, при составлении документа учитывалось, в частности, снижение цен на сырье на мировых рынках. Нефтегазовый сектор дает примерно 20% от всего объема доходов.

Государственный долг области запланирован в размере 46,57 млрд руб.

«Наталия Бояринова пояснила, что уровень государственного долга, планируемый на следующий год, превышает предельно допустимый уровень по соглашению о реструктуризации. Однако министерство финансов Иркутской области направило в минфин РФ предложения о пересмотре соглашения, которое позволило бы продолжить реструктуризацию. Если такое решение будет принято на федеральном уровне, правительство Иркутской области применит аналогичной подход и к реструктуризации задолженности муниципальных образований», - говорится в сообщении законодательного собрания.

Представляя бюджет, губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что в структуре расходов бюджета наибольший удельный вес занимает финансирование социальной сферы. В 2021 году на нее придется 67% расходов.

Подводя итоги обсуждения, спикер заксобрания Александр Ведерников заявил, что депутатам предстоит большая работа над законопроектом перед вторым чтением.

Фото: сайт законодательного собрания Иркутской области