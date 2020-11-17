Бурятия хочет создать 8 тыс. учебных мест

Республика Бурятия войдет в проект по строительству новых школ, предложенных министерством просвещения РФ. Об этом стало известно по итогам встречи главы региона Алексея Цыденова с заместителем министра федерального министерства Андреем Николаевым.

Проект предусматривает выделение дополнительных средств на строительство школ в регионах. Его реализация предполагается в рамках концессионного соглашения с Внешэкономбанком. По данным Алексея Цыденова, речь идет о создании в Бурятии 8 тыс. учебных мест.

«Всего только в этом году в республике построено шесть новых школ, они рассчитаны на обучение в две смены более 4 тыс. детей. Но мы не останавливаемся, вопрос ликвидации третьей смены еще не решен окончательно, прирост населения также идет стабильным темпами…», - приводит его слова официальный портал Бурятии.

В ходе встречи обсуждались условия участия республики, готовность земельных участков и др.

В настоящее время в Улан-Удэ продолжается строительство самой большой (1 275 человек в одну смену) школы республики. Трехэтажное здание возводится на ул. Автотранспортной. Стоимость проекта - 1,5 млрд руб.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ