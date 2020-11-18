На ликвидацию отходов БЦБК правительство РФ направит 826 млн рублей в этом году

Российское правительство в этом году выделит на ликвидацию отходов на промышленной площадке закрытого ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» (БЦБК) 826 млн руб. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Заместитель председателя правительства РФ провела первое заседание рабочей группы по организации работ на площадке БЦБК.

«Нам предстоит серьезно подготовиться к весне, предотвратить повышение надшламовых вод, не допустить сброс неочищенных стоков в Байкал. Регион, Росводресурсы и «Росатом» занимаются селезащитой», – сказала Виктория Абрамченко (цитата по сайту вице-премьера).

По предварительным данным, объем щелокосодержащей жидкости на площадке может составлять до 238 тыс. куб. м. По словам Виктории Абрамченко, правительство распорядилось перенести контроль за ликвидацией отходов с Иркутской области на министерство природных ресурсов и экологии РФ. Как писали Sibnovosti.ru, БЦБК прекратил работу в 2013 году. В марте этого года корпорация «Газэнергострой» стала оператором работ по ликвидации отходов, сменив в этом статусе «Росгеологию».

Виктория Абрамченко ранее возглавила рабочую группу по ликвидации загрязнения окружающей среды в иркутском городе Усолье-Сибирском.

Фото: официальный портал Иркутской области