В Иркутске начали чистить русло Ушаковки

Расчистка русла реки Ушаковки в Иркутске обойдется бюджету в общей сложности в 82 млн руб. О начале работ сообщили в мэрии областного центра.

Первый из двух этапов рассчитан на четыре года. За это время планируется расчистить русло от устья реки, впадающей в Ангару, до СНТ «Просвещение». К настоящему времени расчищено около 100 м этого участка, общая протяженность которого составляет 1,9 км. На специальные площадки вывезено более 3 тыс. т грунта и гравия.

«Иркутяне помнят, чем обернулось резкое повышение уровня воды в этой реке. Были затоплены городские территории площадью порядка 400 га. В зону подтопления попали жилые районы с численностью населения около 3 тыс. человек», - процитировал официальный портал Иркутска мэра Руслана Болотова.

Как писали Sibnovosti.ru, о предстоящих работах на Ушаковке власти сообщили в сентябре этого года. Уровень воды в реке из-за дождей поднимался тогда до 210-220 см.

Фото: официальный портал Иркутска