Сократятся расходы на расселение аварийного жилья на БАМе

В 2021 году федеральный бюджет на 90% сократит расходы на расселение аварийного жилья вдоль Байкало-Амурской магистрали. Об этом было объявлено в ходе расширенной коллегии законодательного собрания Иркутской области.

Заседание прошло в конце минувшей недели. На нем выступила министр финансов региона Наталия Бояринова, рассказавшая о финансовой ситуации в области.

«Не в полном объеме заложено финансирование на программу «Формирование комфортной городской среды», по которой муниципалитеты уже заключили контракты на ранее обозначенные суммы, остро стоит вопрос с обеспечением дорогостоящими лекарствами больных с орфанными заболеваниями, а также с отчислениями страховых взносов за неработающее население», - отметила также она.

Ранее правительство Иркутской области сообщало о том, что в 2012-2018 годы было расселено 52,4 тыс. кв. м непригодного для проживания жилищного фонда в зоне БАМа. В декабре прошлого года правительство региона заключило с министерством строительства РФ соглашение о предоставлении из федерального бюджета Усть-Кутскому муниципальному образованию субсидии на эти цели в размере 403,5 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре заксобрание приняло в первом чтении проект бюджета Иркутской области на 2021 год. Его дефицит утвержден в размере почти 14 млрд руб. – это 10% от уровня собственных доходов.

По данным сайта регионального парламента, заксобрание и иркутское правительство подготовили ряд предложений для федерального бюджета, которые помогут стабилизировать финансовую ситуацию.

Фото: сайт законодательного собрания Иркутской области