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Бюджету Бурятии посоветовали увеличить расходы

Главная Экономика
Иркутск
14:06 25 Ноября 2020
бюджет, парламент, финансов
Автор: Sibnovosti.ru
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Завтра народный хурал Республики Бурятия рассмотрит законопроект «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Документ прошел процедуру публичных слушаний.

В республиканском парламенте, как сообщается на его сайте, проект бюджета представил и. о. министра финансов региона Георгий Мадаев. По его данным, в 2021 году доходы бюджета составят 72,5 млрд руб., расходы -77 млрд руб. Дефицит запланирован в объеме 4,5 млрд руб. В связи с непростой финансовой ситуацией по итогам 2021 года объем госдолга Республики Бурятия увеличится до 20,6 млрд руб.

«Бюджет, который мы рассматриваем сегодня, сложный, формирование его осуществляется в условиях дальнейшего снижения финансовой  гибкости бюджета» - признал и. о. министра.

В ходе слушаний некоторые его участники предложили отказаться от планируемого сокращения расходов по ряду статей. Например, депутат народного хурала Михаил Гергенов обратил внимание на то, что сумма на развитие общественной инфраструктуры (эти средства выделяются депутатам на выполнение наказов избирателей) уменьшится вдвое - с 400 млн до 200 млн  руб. Глава парламентской комиссии по вопросам социально-экономического развития Улан-Удэ Михаил Степанов указал на необходимость дополнительного финансирования общественного транспорта столицы Бурятии после покупки 42 новых автобусов. Это расходы как увеличение штата на 93 человека, приобретение ГСМ и т. д.

Счетная палата Бурятии рекомендовала принять законопроект о бюджете в первом чтении.

Фото: страница народного хурала Республики Бурятия в соцсети Facebook

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