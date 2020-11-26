В Бурятии готовятся отменить запрет на работу торговли и общепита

В Бурятии не будут продлевать запрет на работу предприятий торговли, общепита и сферы услуг после 30 ноября. Предполагается, что такое решение республиканский оперативный штаб примет завтра.

Открывающиеся после истечения срока ограничений предприятия должны будут соблюдать ряд условий в своей работе. Они разработаны министерством промышленности и торговли Бурятии.

«Работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, салонов красоты, бань саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, осуществляется по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними», - говорится об одном из условий на официальном портале Республики Бурятия.

Работа компьютерных клубов, в свою очередь, разрешается с загрузкой не более 50% и без предоставления дополнительных услуг.

Как писали Sibnovosti.ru, с 16 ноября в Бурятии действуют самые жесткие в России ограничительные меры. Приостановлена работа всех торговых центров, объектов общепита, бань и саун, фитнес-клубов, бассейнов, учреждений допобразования.

По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, за последние сутки в регионе зарегистрировано 265 новых случаев заражения COVID-19. Их общее количество в результате превысило 18 тыс.

Фото: официальный портал Республики Бурятия