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В Бурятии готовятся отменить запрет на работу торговли и общепита

Главная Экономика
Иркутск
12:32 26 Ноября 2020
вирус, ограничения, срок
Автор: Sibnovosti.ru
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В Бурятии не будут продлевать запрет на работу предприятий торговли, общепита и сферы услуг после 30 ноября. Предполагается, что такое решение республиканский оперативный штаб примет завтра.

Открывающиеся после истечения срока ограничений предприятия должны будут соблюдать ряд условий в своей работе. Они разработаны министерством промышленности и торговли Бурятии.

«Работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, салонов красоты, бань саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, осуществляется по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними», - говорится об одном из условий на официальном портале Республики Бурятия.

Работа компьютерных клубов, в свою очередь, разрешается с загрузкой не более 50% и без предоставления дополнительных услуг.

Как писали Sibnovosti.ru, с 16 ноября в Бурятии действуют самые жесткие в России ограничительные меры. Приостановлена работа всех торговых центров, объектов общепита, бань и саун, фитнес-клубов, бассейнов, учреждений допобразования.

По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, за последние сутки в регионе зарегистрировано 265 новых случаев заражения COVID-19. Их общее количество в результате превысило 18 тыс.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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