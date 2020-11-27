В Усолье-Сибирском локализованы и ликвидированы самые опасные объекты

Президент РФ Владимир Путин провел совещание о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде в иркутском городе Усолья-Сибирском. Мероприятие прошло вчера на площадке Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове (Нижегородская область).

«Локализованы и ликвидированы самые опасные объекты - это, конечно, самое главное. Предотвращено расползание токсичного пятна, попадания химикатов в водные артерии. Последствия могли бы быть непредсказуемыми просто», - подвел итог уже проделанной работе глава государства.

По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, работы идут с опережением графика. Группировка войск министерства обороны России планирует 30 ноября покинуть площадку после завершением самых опасных работ. Как уточнил ТАСС первый заместитель гендиректора по реализации экологических проектов «Федерального экологического оператора» Максим Корольков, цех ртутного электролиза закрытого комбината «Усольехимпром» будет ликвидирован в ближайшие месяцы.

В свою очередь, глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил в ходе совещания, что работы по реабилитации площадки в Усолье-Сибирском оцениваются в 48,5 млрд руб. Они рассчитаны до 2024 года. Ключевым элементом восстановительных работ он назвал создание на этой площадке экологических технопарков.

Владимир Путин поддержал идею создания экотехнопарка. Он выразил уверенность, что предпринимаемые меры «позволят сформировать безопасную среду для комфортной жизни людей, создадут основу для опережающего социально-экономического развития города Усолья-Сибирского».

Фото: сайт президента России