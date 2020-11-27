27 ноября
Иркутск
погода -10 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Первый образец самолета «Байкал» выпустят в Улан-Удэ в 2021 году

Главная Экономика
Иркутск
10:45 27 Ноября 2020
самолет, байкал, министр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Опытный образец легкого самолета «Байкал» планируется выпустить на АО «Улан-Удэнский авиационный завод» в 2021 году. Об этом было заявлено в ходе рабочей поездки в Республику Бурятия министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

«Ждем первого полета опытного самолета «Байкал», который будет производиться на авиационном заводе. В следующем году мы должны получить опытный образец. Примерно полтора года уйдет на сертификацию, чтобы с 2023 года начать серийные отгрузки…», - привел слова министра официальный портал региона.

Как писали Sibnovosti.ru, самолет ТВС-2ДТС, позднее получивший название «Байкал», был создан в Новосибирске Сибирским научно-исследовательским институтом авиации им. Чаплыгина. Самолет-демонстратор впервые был представлен на авиасалоне МАКС-2017, куда он своим ходом без посадок долетел из Новосибирска. В августе 2019 года министерство промышленности и торговли РФ сообщило о том, что на базе ТВС-2ДТС будет создан новый серийный самолет.

В декабре прошлого года было объявлено о предстоящем создании на территории авиазавода промышленного технопарка. Он станет местом производства «Байкала», вертолета VRT-500 и трубопроводов для самолета МС-21.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В Усолье-Сибирском локализованы и ликвидированы самые опасные объекты

В Усолье-Сибирском локализованы и ликвидированы самые опасные объекты

27 Ноября 2020 г.
Владимир Путин провел совещания о ходе работ в Иркутской области
Новости Иркутска: В Бурятии готовятся отменить запрет на работу торговли и общепита

В Бурятии готовятся отменить запрет на работу торговли и общепита

26 Ноября 2020 г.
Открытие предприятий возможно при соблюдении ряда условий
Новости Иркутска: Бюджету Бурятии посоветовали увеличить расходы

Бюджету Бурятии посоветовали увеличить расходы

25 Ноября 2020 г.
Документ прошел процедуру публичных слушаний
Новости Иркутска: Сократятся расходы на расселение аварийного жилья на БАМе

Сократятся расходы на расселение аварийного жилья на БАМе

23 Ноября 2020 г.
Власти Иркутской области готовят предложения для федерального бюджета
Новости Иркутска: В Иркутске начали чистить русло Ушаковки

В Иркутске начали чистить русло Ушаковки

20 Ноября 2020 г.
Работы пройдут в два этапа за четыре года
Новости Иркутска: На ликвидацию отходов БЦБК правительство РФ направит 826 млн рублей в этом году

На ликвидацию отходов БЦБК правительство РФ направит 826 млн рублей в этом году

18 Ноября 2020 г.
Прошло первое заседание рабочей группы по организации работ в Байкальске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Бурятии прокуратура выявила нарушения при добыче песка и гравия

В Бурятии прокуратура выявила нарушения при добыче песка и гравия

25 Ноября 2020 г.
Выдачу лицензии на работу на участке у Байкала ведомство считает незаконной
Новости Иркутска: В иркутском поселке загорелась школа

В иркутском поселке загорелась школа

25 Ноября 2020 г.
Площадь пожара составила 600 кв. метров
Новости Иркутска: В Иркутской области откроют несколько амбулаторно-ковидных центров

В Иркутской области откроют несколько амбулаторно-ковидных центров

26 Ноября 2020 г.
Первый начнет работать 30 ноября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru