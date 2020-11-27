Первый образец самолета «Байкал» выпустят в Улан-Удэ в 2021 году

Опытный образец легкого самолета «Байкал» планируется выпустить на АО «Улан-Удэнский авиационный завод» в 2021 году. Об этом было заявлено в ходе рабочей поездки в Республику Бурятия министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

«Ждем первого полета опытного самолета «Байкал», который будет производиться на авиационном заводе. В следующем году мы должны получить опытный образец. Примерно полтора года уйдет на сертификацию, чтобы с 2023 года начать серийные отгрузки…», - привел слова министра официальный портал региона.

Как писали Sibnovosti.ru, самолет ТВС-2ДТС, позднее получивший название «Байкал», был создан в Новосибирске Сибирским научно-исследовательским институтом авиации им. Чаплыгина. Самолет-демонстратор впервые был представлен на авиасалоне МАКС-2017, куда он своим ходом без посадок долетел из Новосибирска. В августе 2019 года министерство промышленности и торговли РФ сообщило о том, что на базе ТВС-2ДТС будет создан новый серийный самолет.

В декабре прошлого года было объявлено о предстоящем создании на территории авиазавода промышленного технопарка. Он станет местом производства «Байкала», вертолета VRT-500 и трубопроводов для самолета МС-21.

Фото: официальный портал Республики Бурятия