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В Бурятии реконструировали дорогу к райцентру Орлик

Главная Экономика
Иркутск
11:44 30 Ноября 2020
реконструкция, дорога, село
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия открыли после реконструкции участок автомобильной дороги Монды – Орлик. Работы на нем начались еще в 2014 году.

Реконструкция стала необходимой для того, чтобы обеспечить устойчивое сообщение с селом Орлик в Окинском районе региона. Ранее дорогу постоянно подтапливали воды реки Оки.

По данным официального портала Республики Бурятия, строительно-монтажные работы были продолжены в 2018 году, подрядчиком выступило ООО «Байкал». На завершение строительства было выделено из федерального бюджета 331,6 млн руб.

«В ходе строительно-монтажных работ был не только устранен опасный участок, где мог произойти камнепад, но и расширено само дорожное полотно до 10 м. Также создана дорожная инфраструктура, в том числе на участке дороги, проходящей через село Орлик», - отметил вице-премьер правительства Бурятии Евгений Луковников.

Фото: официальный портал Республики Бурятии

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