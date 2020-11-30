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Утверждены цены на билеты на авиамаршруте Иркутск – Киренск

Главная Экономика
Иркутск
13:24 30 Ноября 2020
маршруты, авиа, тарифы
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области стали известны тарифы на пассажирские авиаперевозки по маршруту Иркутск – Киренск с 1 января 2021 года. Они установлены региональной службой по тарифам.

Полеты с частотой пять раз в неделю осуществляет АО «Авиакомпания «Ангара». На маршруте используются самолеты Ан-24.

«Экономически обоснованный тариф за перевозку одного пассажира составил (без учета НДС) 7 799,08 руб., а тариф, который будет оплачивать пассажир, – 5 500 руб. Разницу авиаперевозчику возмещает субсидия из областного бюджета в сумме 43,5 млн руб.», - сообщил официальный портал Иркутской области.

Киренск с населением около 11 тыс. человек расположен в 650 км от Иркутска. Как писали Sibnovosti.ru, о необходимости субсидировать рейс врио губернатора Игорь Кобзев заявил в июле этого года. Тогда он говорил о том, что цена билета не должна превышать 5 тыс. руб.

Фото: официальный портал Иркутской области

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