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Глава Бурятии попросил российского президента помочь в строительстве дамбы в Улан-Удэ

Главная Экономика
Иркутск
10:42 1 Декабря 2020
путин, глава, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о поддержке в строительстве защитной дамбы в Улан-Удэ. По его словам, отсутствие такой дамбы на реке Селенге сохраняет угрозу крупного наводнения.

Просьба прозвучала в ходе встречи в онлайн-формате Владимира Путина и Алексея Цыденова. Она состоялась вчера.

«Два последних года у нас достаточно критичный подъем воды. Раньше вопрос строительства дамбы был в ФЦП (федеральной целевой программе) «Охрана озера Байкал», но в 2017 году в связи с отсутствием ПСД (проектно-сметной документации) исключили. Сейчас мы ПСД подготовили и просили бы вашего поручения, чтобы мы с правительством уже в рамках нацпроекта «Экология» этот вопрос просмотрели», - привел слова Алексея Цыденова официальный портал региона.

Согласно подсчетам, результаты которых привел Алексей Цыденов, в затопляемой зоне Улан-Удэ проживает порядка 48 тыс. человек. Там расположены 13 тыс. домов, шесть школ, пять детских садов. Возможный ущерб от наводнения может составить 319 млрд руб.

Глава Бурятии также попросил поддержки президента в решении вопросов с очистными сооружениями и общественным транспортом.

«Все вопросы важны, безусловно, согласен. Соответствующее поручения правительству сформулирую, обязательно это сделаем», - сказал Владимир Путин.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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