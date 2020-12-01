Бюджет Иркутской области значительно вырос после первого чтения

Законодательное собрание Иркутской области утвердило бюджет региона на 2021 год. После первого чтения размер доходов и расходов значительно вырос.

Очередная сессия заксобрания состоялась вчера. Согласно сообщению сайта регионального парламента, доходы бюджета-2021 были утверждены в размере 190,6 млрд руб., расходы – 204,6 млрд руб. Как писали Sibnovosti.ru, первое чтение областной бюджет прошел в начале ноября. Тогда были заявлены доходы в объеме 166,66 млрд руб., расходы – 180,65 млрд руб.

В правительстве Иркутской области отметили, что губернатор Игорь Кобзев впервые воспользовался своим законодательным правом, изменив во втором чтении основные параметры областного бюджета.

«В первоначальном проекте закона сумма (расходов – Sibnovosti.ru) была меньше, и мы проводили большую работу с правительством, депутатами Государственной думы и сенаторами Федерального собрания по привлечению дополнительных финансовых средств. В итоговом варианте бюджета учтены пожелания депутатов на 14 млрд руб., которые реализованы через поправки самих депутатов и губернатора», - прокомментировал изменение параметров финансового документа спикер областного парламента Александр Ведерников.

В частности, более 2 млрд руб. будет направлено на выплаты учителям за классное руководство. Примерно такая же сумма дополнительно будет направлена на поддержку системы здравоохранения.

Фото: сайт законодательного собрания Иркутской области