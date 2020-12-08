Проект ликвидации отходов в Усолье-Сибирском будет готов в 2021 году

Проект по ликвидации экологического вреда на промышленной площадке завода «Усольехимпром» в Иркутской области планируется разработать до конца 2021 года. Об этом заявил начальник управления экологического инжиниринга ФГУП «Федеральный экологический оператор» Михаил Щербаков.

Он принял участие в совместном заседании трех комитетов законодательного собрания Иркутской области, которое прошло в городе Усолье-Сибирском. Весь проект по ликвидации отходов оценивается в 48 млрд руб. Он будет реализован до конца 2024 года на средства федерального бюджета. Договор на разработку проекта уже заключен, говорится в сообщении на сайте заксобрания.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в начале августа этого года вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко возглавила рабочую группу для решения экологической проблемы в Усолье-Сибирском. Работы ведет ФГУП «Федеральный экологический оператор», входящее в структуру «Росатома». В конце октября было объявлено о том, что химические вещества аварийных емкостей на промышленной площадке перезатарены и больше не представляют опасности для населения и окружающей среды. Кроме того, демонтирован цех ртутного электролиза.

Фото: сайт министерства обороны РФ