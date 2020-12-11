Депутаты Бурятии порекомендовали строить новые мусорные полигоны

Совет представительных органов местного самоуправления при народном хурале Республики Бурятия рекомендовал правительству региона в 2021 году рассмотреть вопрос о финансировании строительства полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) и мусоросортировочных комплексов.

Рекомендация была дана по итогам заседания совета, участники которого обсудили состояние дел с оборотом ТКО. В ходе него заместитель министра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева сообщила о том, что мощность объектов по обращению с ТКО не соответствует количеству отходов.

«Существующие полигоны и свалки могут вместить 975 тыс. т отходов, когда только за год в Бурятии образуется 321 тыс. т отходов. По предварительным прогнозам, их заполнение произойдет уже через три года. По этой причине остро стоит необходимость построить несколько мусоросортировочных комплексов, полигонов, провести монтаж установок по термическому обеззараживанию отходов и т. д.», - говорится в сообщении народного хурала по итогам заседания.

Строительство необходимых объектов оценено в 9,2 млрд руб.

Совет представительных органов местного самоуправления является консультативно-совещательным органом. Он состоит из депутатов народного хурала и представительных органов местного самоуправления.

Как писали Sibnovosti.ru, ТКО с крупнейшей свалки в Тункинском районе Республики Бурятия могут быть вывезены для утилизации в Иркутскую область. По данным республиканского парламента, общая площадь полигона составляет 18 га, на которых скопилось более 100 тыс. куб. м отходов.

Фото: официальный портал Республики Бурятия