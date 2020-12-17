Ольхон и Листвянку заводят в «Ворота Байкала»

Иркутский губернатор Игорь Кобзев предложил расширить границы особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала». Об этом глава региона сказал в интервью ТАСС.

Игорь Кобзев считает целесообразным включить в ОЭЗ популярные у туристов поселки, а также байкальский остров Ольхон.

«Считаю необходимым турзону расширить на Листвянку, Ольхон и Большое Голоустное, где сейчас патовая ситуация - нельзя ничего строить из-за того, что это особо охраняемая природная территория. Полагаю, нужно вывести из состава национального парка населенные пункты, чтобы у них появились возможности для развития, и сделать там особую экономическую зону», - сказал губернатор.

По словам Игоря Кобзева, это позволит, в частности, построить дорогу на Ольхоне. На ее отсутствие жители острова пожаловались президенту Владимиру Путину в 2017 году во время «прямой линии».

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года министерство природных ресурсов и экологии РФ сформулировало свои предложения по расширению Прибайкальского национального парка в Иркутской области. Тогда было объявлено, что в состав парка войдут три новых участка. В их числе правобережье реки Большая Олха, местность от верховья реки Дабат до устья реки Аланка, а также побережье и акватория острова Ольхон.

15 декабря министерство экономического развития РФ сообщило о том, что межведомственная рабочая группа при правительстве РФ одобрила создание особых экономических зон в Омской области («Авангард») и Красноярском крае («Красноярская технологическая долина»).

Фото: сайт особой экономической зоны «Ворота Байкала»