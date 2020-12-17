Федеральный центр добавил 150 млн рублей на строительство улан-удэнского моста

Республика Бурятия получит дополнительно 150 млн руб. на строительство третьего автомобильного моста через реку Уду в Улан-Удэ. Распоряжение о дополнительном распределении средств Федерального дорожного фонда подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В результате, по данным официального портала региона, лимит на строительство моста вырос с 405 млн до 555 млн руб. Как писали Sibnovosti.ru, строительство общей стоимостью 7,5 млрд руб. ведет ОАО «Хотьковский мост». Проект должен быть реализован в 2024 году.

Четырехполосный мост появится в створе ул. Сахъяновой и 3-й Транспортной. Длина объекта моста составит 202 м, ширина – 26 м. Он призван снять нагрузку с существующих мостов на ул. Бабушкина и пр. Автомобилистов. В настоящее время уровень загрузки моста на пр. Автомобилистов, например, составляет 31,7 тыс. автомобилей в сутки, что превышает нормы в 2,5 раза.

«На данный момент выполняются работы по устройству опор надземного пешеходного перехода и лестничных сходов: бурение, установка каркасов, бетонирование опор, забивка шпунта, разработка котлована, бетонирование ростверка. Также начаты работы по бурению скважин для устройства свай опоры №2», - говорится в пресс-релизе правительства Бурятии.

Фото: официальный портал Республики Бурятия