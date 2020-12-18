«Усольехимпром» в Иркутской области загрязнил почву на 1,33 млрд рублей

Арбитражный суд Иркутской области взыскал с ООО «Усольехимпром» 1,33 млрд руб. в качестве компенсации вреда, нанесенного окружающей среде. Иск подавало межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории.

Резолютивная часть решения опубликована в картотеке арбитражных дел. Документ датирован 16 декабря. Иск поступил в арбитраж в октябре 2020 года. Речь в нем идет о компенсации ущерба, нанесенного почвам.

ООО «Усольехимпром» работало на промплощадке в Усолье-Сибирском до 2017 года. В настоящее время компания находится в процедуре банкротства. Как писали Sibnovosti.ru, на площадке проводятся масштабные работы по ликвидации накопленного вреда.

Вчера стало известно о том, что предприниматели, работающие на территории промплощадки «Усольехимпром», получат поддержку федерального центра. Об этом говорится в правительственном постановлении.

«Представителям бизнеса будут компенсированы затраты на мероприятия по защите работников от вредного воздействия загрязняющих веществ. Кроме того, за счет федеральных средств будут отремонтированы автомобильные дороги для транспортного обеспечения промышленной площадки. Всего на это планируется направить около 50 млн руб.», - сообщается на официальном интернет-портале правительства РФ.

Фото: официальный портал Иркутской области