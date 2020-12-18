18 декабря
Иркутск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

«Усольехимпром» в Иркутской области загрязнил почву на 1,33 млрд рублей

Главная Экономика
Иркутск
10:04 18 Декабря 2020
суд, ущерб, загрязнение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Арбитражный суд Иркутской области взыскал с ООО «Усольехимпром» 1,33 млрд руб. в качестве компенсации вреда, нанесенного окружающей среде. Иск подавало межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории.

Резолютивная часть решения опубликована в картотеке арбитражных дел. Документ датирован 16 декабря. Иск поступил в арбитраж в октябре 2020 года. Речь в нем идет о компенсации ущерба, нанесенного почвам.

ООО «Усольехимпром» работало на промплощадке в Усолье-Сибирском до 2017 года. В настоящее время компания находится в процедуре банкротства. Как писали Sibnovosti.ru, на площадке проводятся масштабные работы по ликвидации накопленного вреда.

Вчера стало известно о том, что предприниматели, работающие на территории промплощадки «Усольехимпром», получат поддержку федерального центра. Об этом говорится в правительственном постановлении.

«Представителям бизнеса будут компенсированы затраты на мероприятия по защите работников от вредного воздействия загрязняющих веществ. Кроме того, за счет федеральных средств будут отремонтированы автомобильные дороги для транспортного обеспечения промышленной площадки. Всего на это планируется направить около 50 млн руб.», - сообщается на официальном интернет-портале правительства РФ.

Фото: официальный портал Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Федеральный центр добавил 150 млн рублей на строительство улан-удэнского моста

Федеральный центр добавил 150 млн рублей на строительство улан-удэнского моста

17 Декабря 2020 г.
Общая стоимость проекта составляет 7,5 млрд рублей
Новости Иркутска: Ольхон и Листвянку заводят в «Ворота Байкала»

Ольхон и Листвянку заводят в «Ворота Байкала»

17 Декабря 2020 г.
Иркутский губернатор предложил расширить ОЭЗ
Новости Иркутска: Десятки жителей Тулуна не стали дожидаться сдачи домов в «Березовой роще»

Десятки жителей Тулуна не стали дожидаться сдачи домов в «Березовой роще»

15 Декабря 2020 г.
Причиной стал затянувшийся срок строительства
Новости Иркутска: Энергетики оценили перевод частного сектора Улан-Удэ и Читы на электроэнергию

Энергетики оценили перевод частного сектора Улан-Удэ и Читы на электроэнергию

14 Декабря 2020 г.
В столице Бурятии расходы на модернизацию энергоснабжения могут составить 3,37 млрд рублей
Новости Иркутска: Депутаты Бурятии порекомендовали строить новые мусорные полигоны

Депутаты Бурятии порекомендовали строить новые мусорные полигоны

11 Декабря 2020 г.
Действующие будут заполнены через три года
Новости Иркутска: Проект ликвидации отходов в Усолье-Сибирском будет готов в 2021 году

Проект ликвидации отходов в Усолье-Сибирском будет готов в 2021 году

8 Декабря 2020 г.
Стоимость всех работ на промплощадке оценивается в 48 млрд рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Грузовик провалился под лед в Иркутской области

Грузовик провалился под лед в Иркутской области

16 Декабря 2020 г.
Водитель решил воспользоваться еще не готовой переправой через Витим
Новости Иркутска: В Бурятии задержали браконьеров с пойманными кречетами

В Бурятии задержали браконьеров с пойманными кречетами

15 Декабря 2020 г.
Среди задержанных - иностранный гражданин
Новости Иркутска: Мать и двое детей погибли на пожаре в Иркутской области

Мать и двое детей погибли на пожаре в Иркутской области

14 Декабря 2020 г.
Одному ребенку удалось спастись
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru