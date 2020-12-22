Дома для пострадавших от наводнения иркутян достроят к 1 мая 2021 года

Проблемные дома для жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения 2019 года, будут достроены к 1 мая 2021 года. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Глава региона дал пресс-конференцию по итогам работы в 2020 году. По его данным, ранее были сданы пять многоквартирных домов на 116 квартир и 74 индивидуальных дома. До 31 декабря этого года планируется достроить 86 домов. В 2021 году будут введены в эксплуатацию 14 дуплексов и 76 индивидуальных жилых домов в Нижнеудинске и Тулуне.

«Тут было все: и саботаж, и итальянская забастовка, и недобросовестные подрядчики. И все это – на фоне пандемии», - рассказал Игорь Кобзев о проблемах, возникших при строительстве жилья.

По данным областных властей, пострадавшим от наводнения было выдано 7,67 тыс. свидетельств на право приобретения жилья. Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, в городе Тулуне десятки жителей отказались от домов в микрорайоне «Березовая роща». Причиной стали сроки строительства.

Фото: сайт законодательного собрания Иркутской области