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Поставки газа в КНР по «Силе Сибири» будут удвоены

Главная Экономика
Иркутск
13:15 23 Декабря 2020
газ, поставки, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2021 году вырастут вдвое. Об этом сообщили в «Газпроме», передает «Общественное телевидение России».

В 2020 году КНР получила по этой ветке почти 4 млрд кубометров топлива. Всего же в этом году «Газпром» экспортировал в Европу и Китай более 177 млрд кубометров.

В холдинге утверждают, что топливные рынки начинают стабилизироваться, и уже в январе странам потребуется значительно больше углеводородов, чем сейчас.

Газопровод «Сила Сибири» был введен в эксплуатацию в декабре 2019 года. Он проходит по территории Республики Саха (Якутия), Иркутской и Амурской областей.

Фото: «Общественное телевидение России»

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