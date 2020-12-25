В Иркутске готовят правила размещения наружной рекламы

В начале будущего года иркутская городская дума займется обсуждением вопроса о правилах размещения наружной рекламы. Об этом говорится в сообщении официального портала Иркутска о последней в этом году сессии муниципального парламента.

Сессия состоялась вчера. Депутаты утвердили план работы гордумы на первое полугодие 2021 года.

«Я считаю, что вообще нельзя размещать баннерные конструкции на жилых домах. Все-таки хотелось бы, чтобы все фасады выглядели красиво, а рекламные конструкции были аккуратно выполнены в одном стиле. В то же время, у жильцов есть возможность получать доход на содержание своих домов, благодаря рекламе, поэтому тема требует тщательного рассмотрения, и решение должно быть принято не в ущерб людям», - указал на сложность проблемы с наружной рекламой спикер гордумы Евгений Стекачев.

Кроме того, в первой половине будущего года депутаты рассмотрят концепцию развития уличной торговли.

Фото: официальный портал Иркутска