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Байкальской ТЭЦ заменят уголь на щепу

Главная Экономика
Иркутск
11:22 29 Декабря 2020
проект, реконструкция, уголь
Автор: Sibnovosti.ru
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ТЭЦ в городе Байкальске в Иркутской области будет реконструирована. Ее переведут с бурого угля на древесную щепу.

Проектно-сметную документацию утвердила Главгосэкспертиза России. По данным учреждения, на площадке Байкальской ТЭЦ будут размещены центральная отопительная котельная мощностью 80 Гкал/час, расходные склады для топлива, дымовая труба и т. д.

«После реконструкции среднегодовая выработка тепла проектируемой водогрейной котельной составит 222,3 тыс. Гкал, что на 32% меньше, чем сейчас. Установка водогрейных котлов меньшей мощности позволит исключить цикл выработки электроэнергии и связанные с ним затраты топлива, соответственно снизятся суммарные выбросы вредных веществ в воздушный бассейн центральной экологической зоны озера Байкал», - говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

Напомним, ранее ТЭЦ снабжала электроэнергией «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат», но тот был закрыт в 2013 году. Тепловые же нагрузки города Байкальска с населением 14 тыс. человек значительно ниже мощности ТЭЦ. В августе 2017 года Сергей Левченко, занимавший тогда пост губернатора Иркутской области, говорил о том, что содержание ТЭЦ и покупка угля для нее обошлись бюджету за три предшествующих года в 620 млн руб.

Проект реконструкции разработан в ООО «Уралпроектинжиниринг».

Фото: сайт ФАУ «Главное управление государственной экспертизы»

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