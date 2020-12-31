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Застройщики сорвали выполнение договоров РЗТ в Иркутске

Главная Экономика
Иркутск
14:17 31 Декабря 2020
договор, строительство, жильцы
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Иркутска расторгла несколько заключенных ранее договоров я подрядчиками договоров о развитии застроенных территорий (РЗТ). Это произошло в связи с невыполнением застройщиками своих обязательств.

Количество договоров и название строительных компаний в сообщении мэрии Иркутска не указываются. Но отмечается, что участки находятся в Свердловском, Октябрьском и Ленинском округах, а подрядчики выплатят пени и штрафы на общую сумму более 204 млн руб.

Планировалось, что в рамках этих договоров РЗТ будут расселены жители 53 аварийных домов. Теперь расселение, по данным муниципальных властей, произойдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В сообщении официального портала Иркутска указывается, что для этого потребуется около 2,3 млрд руб., в том числе 590,6 млн руб. из бюджета города. Расселение пройдет до 2025 года.

Фото: официальный портал Иркутска

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