На Байкальской природной территории действует новый перечень запретов

Вступили в силу новые ограничения на ведение хозяйственной деятельности в зоне Байкальской природной территории. Обновленные правила введены постановлением правительства РФ №2399.

До 1 января 2021 года действовал перечень, утвержденный в 2001 году. По данным министерства природных ресурсов и экологии РФ, новый документ гораздо строже. Он запрещает сплошные рубки, заготовку древесины, сброс сточных вод, добычу полезных ископаемых и др.

В подготовке перечня приняли участие экологи, общественники, ученые, мэры городов Иркутской области и Республики Бурятия, депутаты региональных парламентов и Госдумы РФ. Всего было получено почти 11 тыс. отзывов.

«При разработке особое внимание уделялось корректным формулировкам запретов, чтобы исключить неоднозначное толкование и спорные ситуации», - отметили в минприроды РФ.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ