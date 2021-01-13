13 января
Иркутск
погода -19 °C
74.27
 
€ 90.32
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

На Байкальской природной территории действует новый перечень запретов

Главная Экономика
Иркутск
13:13 13 Января 2021
министерство, байкал, запрет
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Вступили в силу новые ограничения на ведение хозяйственной деятельности в зоне Байкальской природной территории. Обновленные правила введены постановлением правительства РФ №2399.

До 1 января 2021 года действовал перечень, утвержденный в 2001 году. По данным министерства природных ресурсов и экологии РФ, новый документ гораздо строже. Он запрещает сплошные рубки, заготовку древесины, сброс сточных вод, добычу полезных ископаемых и др.

В подготовке перечня приняли участие экологи, общественники, ученые, мэры городов Иркутской области и Республики Бурятия, депутаты региональных парламентов и Госдумы РФ. Всего было получено почти 11 тыс. отзывов.

«При разработке особое внимание уделялось корректным формулировкам запретов, чтобы исключить неоднозначное толкование и спорные ситуации», - отметили в минприроды РФ.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Застройщики сорвали выполнение договоров РЗТ в Иркутске

Застройщики сорвали выполнение договоров РЗТ в Иркутске

31 Декабря 2020 г.
Теперь 53 дома планируется расселить по нацпроекту «Жилье и городская среда»
Новости Иркутска: Байкальской ТЭЦ заменят уголь на щепу

Байкальской ТЭЦ заменят уголь на щепу

29 Декабря 2020 г.
Главгосэкспертиза согласовала проект реконструкции
Новости Иркутска: Бурятия вновь получит федеральные средства на пополнение бюджета

Бурятия вновь получит федеральные средства на пополнение бюджета

28 Декабря 2020 г.
На этот раз – 310 млн рублей
Новости Иркутска: В Иркутске готовят правила размещения наружной рекламы

В Иркутске готовят правила размещения наружной рекламы

25 Декабря 2020 г.
Гордума обсудит вопрос в начале будущего года
Новости Иркутска: Поставки газа в КНР по «Силе Сибири» будут удвоены

Поставки газа в КНР по «Силе Сибири» будут удвоены

23 Декабря 2020 г.
В 2020 году они составил 4 млрд куб. метров
Новости Иркутска: Дома для пострадавших от наводнения иркутян достроят к 1 мая 2021 года

Дома для пострадавших от наводнения иркутян достроят к 1 мая 2021 года

22 Декабря 2020 г.
В этом году предстоит достроить 86 домов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Жители Иркутска почувствовали подземные толчки

Жители Иркутска почувствовали подземные толчки

12 Января 2021 г.
Эпицентр землетрясения находился на территории Монголии
Новости Иркутска: Иркутский губернатор сменил министра строительства

Иркутский губернатор сменил министра строительства

12 Января 2021 г.
Ведомство возглавил Павел Писарев
Новости Иркутска: У учеников и работников пищеблока школы под Иркутском выявлен стафилококк

У учеников и работников пищеблока школы под Иркутском выявлен стафилококк

12 Января 2021 г.
В декабре там произошло массовое отравление детей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru