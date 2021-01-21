Реки у БЦБК в Иркутской области почистят на 60 млн рублей

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) направит Иркутской области около 60 млн руб. Средства пойдут на расчистку рек в Слюдянском районе региона.

Соответствующее поручение дала российский вице-премьер Виктория Абрамченко. Как сообщали Sibnovosti.ru, она возглавляет межведомственную рабочую группу по ликвидации вредных для окружающей среды последствий работы ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» (БЦБК).

По данным Росводресурсов, расчистка призвана предотвратить повышение надшламовых вод и не допустить сброса неочищенных стоков в Байкал.

«Средства федерального бюджета направят на мероприятия на р. Большая Осиновка, р. Малая Осиновка и р. Солзан. Реки Большая и Малая Осиновка ближе всего к картам-накопителям Солзанского полигона БЦБК, где размещены жидкие отходы продуктов деятельности комбината. Река Солзан на участке расчистки захламлена остатками деревьев и кустарников, топляком, перемешанным с нанесенным гравием. Упавшие с деревья также засоряют береговую линию», - говорится в сообщении агентства.

По оценке заместителя руководителя Росводресурсов Наталии Сологуб, сейчас в зону возможного затопления попадают 87 га, там проживает порядка 40 тыс. человек.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом месяце спасатели МЧС ликвидировали угрозу подтопления в поселке Листвянка на берегу Байкала в Иркутской области. Они пропилили лед на ручье Банном на протяжении 30 м и установили согревающий кабель по его руслу. Кроме того, на реке Крестовке пропилили траншею в 95 м для отведения наледевых вод.

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