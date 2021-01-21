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Началась реконструкция здания комбината школьного питания в Улан-Удэ

Главная Экономика
Иркутск
10:28 21 Января 2021
здание, реконструкция, питание
Автор: Sibnovosti.ru
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В Улан-Удэ приступили к реконструкции городского комбината школьного питания. Здание на пр. Строителей не ремонтировалось с 1993 года.

По данным информационного сайта столицы Республики Бурятия, в ходе работ будет полностью заменена крыша, усилен каркас здания, утеплен и облицован фасад и т. д. Кроме того, будут построены гараж и дизельная электростанция.

Стоимость реконструкции составит 356 млн руб. Средства выделены по единой дальневосточной субсидии. Работы завершат уже в этом году. В мэрии Улан-Удэ сообщили, что комбинат обслуживает 53 школы, в которых обучается в общей сложности более 62 тыс. детей.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году в Улан-Удэ на ул. Автотранспортной началось строительство школы на 1 275 мест. Проект стоимостью 1,4-1,5 млрд руб. также должен быть завершен в этом году.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

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