Мэрия Иркутска приценилась к белорусской технике

Власти Иркутска рассматривают возможность покупки спецтехники белорусского холдинга «Амкодор» для муниципальных предприятий. Мэр Руслан Болотов провел совещание с представителями компании.

«Чтобы сделать свой выбор в пользу того или иного производителя, важно проработать вопросы оптимального соотношения цены и качества. Мы приобретем несколько единиц спецтехники, проверим ее в реальных условиях», – привел официальный портал Иркутска слова главы города.

Составление технического задания на приобретение техники и подготовка соглашения о сотрудничестве поручены руководству комитета городского обустройства и МУП «ИркусткАвтодор». Не исключено также, что в городе будет открыт сервисный центр для продажи и обслуживания техники.

ОАО «Амкодор» - управляющая компания холдинга, в состав которого входят несколько предприятий. Они выпускают, в частности, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, снегоочистители.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года Новосибирск получил 15 новых пассажирских автобусов минского производства.

Фото: официальный портал Иркутска