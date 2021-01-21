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Мэрия Иркутска приценилась к белорусской технике

Главная Экономика
Иркутск
13:42 21 Января 2021
переговоры, техникa, белоруссия
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Иркутска рассматривают возможность покупки спецтехники белорусского холдинга «Амкодор» для муниципальных предприятий. Мэр Руслан Болотов провел совещание с представителями компании.

«Чтобы сделать свой выбор в пользу того или иного производителя, важно проработать вопросы оптимального соотношения цены и качества. Мы приобретем несколько единиц спецтехники, проверим ее в реальных условиях», – привел официальный портал Иркутска слова главы города.

Составление технического задания на приобретение техники и подготовка соглашения о сотрудничестве поручены руководству комитета городского обустройства и МУП «ИркусткАвтодор». Не исключено также, что в городе будет открыт сервисный центр для продажи и обслуживания техники.  

ОАО «Амкодор» - управляющая компания холдинга, в состав которого входят несколько предприятий. Они выпускают, в частности, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, снегоочистители.  

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года Новосибирск получил 15 новых пассажирских автобусов минского производства.

Фото: официальный портал Иркутска

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