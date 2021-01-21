Мэрия Иркутска приценилась к белорусской технике

Власти Иркутска рассматривают возможность покупки спецтехники белорусского холдинга «Амкодор» для муниципальных предприятий. Мэр Руслан Болотов провел совещание с представителями компании.
«Чтобы сделать свой выбор в пользу того или иного производителя, важно проработать вопросы оптимального соотношения цены и качества. Мы приобретем несколько единиц спецтехники, проверим ее в реальных условиях», – привел официальный портал Иркутска слова главы города.
Составление технического задания на приобретение техники и подготовка соглашения о сотрудничестве поручены руководству комитета городского обустройства и МУП «ИркусткАвтодор». Не исключено также, что в городе будет открыт сервисный центр для продажи и обслуживания техники.
ОАО «Амкодор» - управляющая компания холдинга, в состав которого входят несколько предприятий. Они выпускают, в частности, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, снегоочистители.
Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года Новосибирск получил 15 новых пассажирских автобусов минского производства.
Фото: официальный портал Иркутска