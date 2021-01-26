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Для районной прокуратуры в Иркутске построят новое здание

Главная Экономика
Иркутск
11:33 26 Января 2021
строительство, здание, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутске построят новое здание прокуратуры Свердловского района. Проектно-сметную документацию утвердили в ФАУ «Главное управление государственной экспертизы».

Проект разработан АО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект». Объект будет представлять собой трехэтажное здание площадью 1,6 тыс. кв. м. В числе его помещений в сообщении Главгосэкспертизы указан зал общей физической подготовки для работников прокуратуры. Там смогут одновременно заниматься 20 человек.

«Свердловский район – самый большой район Иркутска: здесь проживает больше 190 тыс. человек. На его территории расположено много промышленных предприятий, учебных и научных заведений», - отмечается в сообщении Главгосэкспертизы.

В настоящее время прокуратура района располагается в здании на ул. Депутатской.

Фото: pixabay.com

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