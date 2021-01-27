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На острове Конный в Иркутске создадут парк развлечений

Главная Экономика
Иркутск
12:05 27 Января 2021
проект, парк, развлечение
Автор: Sibnovosti.ru
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«Парк развлечений и отдыха на острове Конный» войдет в реестр инвестиционных проектов Иркутска. В районе колеса обозрения будут созданы площадки для активного отдыха и развлечений.

Решение о внесении проекта в реестр было принято на заседании комиссии по инвестиционной деятельности при главе Иркутска. По данным муниципальных властей, первая очередь должна быть завершена в 2022 году. Общий объем инвестиций составит около 300 млн руб.

«На входе в парк планируется обустройство моста, арт-галереи, деревянной набережной вокруг острова, сцены и площадки для культурно-массовых мероприятий, зоны для торговли и фудкорта. В части установки новых аттракционов по проекту предусмотрены американские горки, башня свободного падения, каток с искусственным покрытием», - говорится в сообщении официального портала Иркутска по итогам заседания.

Острова Конный и Юность на Ангаре – популярные места отдыха иркутян. Как писали Sibnovosti.ru, их благоустройство началось в 2016 году. Так, с Конного была перенесена площадка для автомобильного дрифта, на месте которой создали каток.

Фото: официальный портал Иркутска

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