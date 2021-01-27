Общепиту и торговле Иркутской области снизили налоговую нагрузку

В Иркутской области снизили налоговую нагрузку для большой группы предпринимателей, переходящих на патентную систему налогообложения. Сегодня законодательное собрание региона приняло в окончательном чтении соответствующие изменения в закон «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Иркутской области».

Согласно документу, снижение вдвое налоговой стоимости патента предусматривается для двух сфер деятельности – общественного питания и торговли. Об этом сообщил сайт законодательного собрания региона.

Как пояснила на сессии председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству заксобрания Наталья Дикусарова, корректировка стала необходимой в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Если раньше ЕНВД, патент рассчитывался исходя из площади торгового зала, то теперь за основу берется общая площадь объекта, в котором работает предприниматель.

«Предприниматели сделали расчеты в соответствии с новым требованиями законодательства, из которых стало ясно, что для многих из них налоговая нагрузка значительно вырастет. В связи с чем к нам стали поступать обращения от бизнес-сообщества. Получив расчеты, мы силами рабочей группы выработали комплексную позицию по данному вопросу, которая заключается в том, чтобы ввести коэффициент 0,5 для размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода…», - рассказала она.

Фото: сайт законодательного собрания Иркутской области