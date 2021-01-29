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У авиакомпаний обмелел пассажиропоток

Главная Экономика
Иркутск
13:01 29 Января 2021
пассажиры, авиакомпания, итоги
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутские авиакомпании заметно сократили число перевезенных ими пассажиров в 2020 году. Сокращение, вызванное пандемией коронавируса, зарегистрировано и в целом в отрасли.

Итоги работы гражданской авиации в России в прошлом году подвели в Росавиации. По данным агентства, суммарный пассажиропоток всех компаний сократился более чем вдвое – с 323 млн в 2019 году до 153,5 млн. При этом авиаперевозки внутри страны сократились лишь на 22,3%.

Согласно сообщению Росавиации, пассажиропоток у авиакомпании «Ангара» составил 214,9 тыс. человек, сократившись на 49,1% к показателю 2019 года. У «ИрАэро» - 591,8 тыс. и на 34,9% соответственно. Ровно столько же в процентах потеряла и красноярская компания «КрасАвиа».

Наименьшие потери в этом плане понесли небольшие авиакомпании. Так, пассажиропоток у «Сибирской легкой авиации» упал всего на 6,8%. Меньше в России падение только у «ЧукотАвиа» - на 1,7%.

Фото: сайт Росавиации

 

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