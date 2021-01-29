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Культурно-спортивный комплекс Улан-Удэ собирается расширяться

Главная Экономика
Иркутск
13:53 29 Января 2021
комплекс, строительство, горсовет
Автор: Sibnovosti.ru
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В МУП «Культурно-спортивный комплекс г. Улан-Удэ» (КСК) подготовили проект расширения его площадей. Он предполагает новое строительство.

О планах КСК стало известно в ходе визита в комплекс депутатов горсовета Улан-Удэ. Там прошло выездное заседание комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию.

«У нас есть проект и отведенный участок для расширения комплекса. Площадь застройки порядка 500-600 «квадратов». Корпус будет двухэтажный: на первом этаже расположится зал, а на втором -  хостел для участников соревнований», - рассказал депутатам директор КСК Юрий Сибиряков (цитата по информационному сайту Улан-Удэ).

Предполагается, что проведение мероприятий и аренда помещений в новом корпусе увеличат доходы муниципального бюджета. В 2020 году в КСК заменили покрытие в основном спортивном зале и приступили к реконструкции трибун для зрителей.

Фото: сайт МУП «Культурно-спортивный комплекс г. Улан-Удэ»

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