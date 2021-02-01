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Green Flow Baikal планирует построить отель на Байкале к лету 2022 года

Главная Экономика
Иркутск
12:07 1 Февраля 2021
строительство, байкал, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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В апреле этого года компания Green Flow Baikal намерена приступить к строительству в Республике Бурятия гостиничного комплекса с термальными источниками. Он появится в особой экономической зоне «Байкальская гавань» в поселке Турка.

Компания в конце минувшей недели представила концепцию комплекса вице-премьеру правительства региона Евгению Луковникову. Речь идет об освоении участка в 7 тыс. га со строительством четырехзвездочного отеля.

«Сегодня закончена разработка проектной документации, мы уже проинвестировали порядка 70 млн руб. Поэтому цели амбициозные, перед своей командой мы ставим задачу начать строительство в апреле этого года. Мы хотим за 15 месяцев построить этот объект, чтобы к лету 2022 года уже принять первых гостей», - рассказал гендиректор ООО «Грин флоу Байкал» Александр Тертычный (цитата по официальному порталу Бурятии).

По данным республиканских властей, проектная документация проходит государственные экспертизы. Правительство региона обсуждает с инвестором организацию строительства, транспортные схемы подвоза материалов и т. д.

Как писали Sibnovosti.ru, пятизвездочный отель планируется построить в селе Сухая на Байкале. Он разместится на территории туристического комплекса «Сагаан Морин». Закладка камня на месте будущей гостиницы на 200 номеров состоялась осенью прошлого года.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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