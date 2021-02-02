Строительство моста в Улан-Удэ ускорится из-за изменений сроков финансирования

Строительство третьего автомобильного моста через реку Уду в Улан-Удэ ускорится. Это произойдет благодаря дополнительному финансированию проекта из федерального бюджета в 2021 году.

Объем дополнительного финансирования составит 1,8 млрд руб. Ранее, по данным официального портала Бурятии, лимит на 2020 год был утвержден в объеме 210 млн руб.

«На эти деньги планировалось завершить выкуп земельных участков и начать работы по переустройству сетей. На сегодня министерство транспорта России подтвердило увеличение финансирования на 1,8 млрд руб., поэтому мы планируем уже начать один из этапов строительства моста через реку Уда - надземный пешеходный переход, тоннель под железной дорогой, перенести инженерные сети», - сообщил вице-премьер республиканского правительства Евгений Луковников.

Как уточнили в правительстве Бурятии, к настоящему времени выполнены работы по устройству опор надземного пешеходного перехода и лестничных сходов. Начаты работы по бурению скважин для устройства свай опоры №2.

Ранее Sibnovosti.ru писали, что строительство общей стоимостью 7,5 млрд руб. ведет ОАО «Хотьковский мост». Проект должен быть реализован в 2024 году. Четырехполосный мост появится в створе ул. Сахъяновой и 3-й Транспортной. Длина объекта моста составит 202 м, ширина – 26 м.

В середине декабря прошлого года стало известно, что Бурятия получит дополнительно на проект 150 млн руб.

Фото: официальный портал Республики Бурятия